مجلس الأمن يجتمع اليوم للنظر بالتزام تنفيذ الهدنة في سوريا.. وبريطانيا تطلب تقريرا "لفهم ما يجري”!

جهينة نيوز

يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الاربعاء اجتماعه الدوري حول الوضع الإنساني في سوريا حيث سيقدم نائب الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون العمليات الإنسانية تقريرا بهذا الخصوص.

وأعربت بريطانيا عن أملها بأن تتحدث روسيا خلال اجتماع المجلس اليوم، عن مدى الالتزام بتنفيذ القرار الخاص بالهدنة الإنسانية في سوريا.

وقال جوناثان ألين، نائب المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة، إن المملكة المتحدة طلبت أيضا أن تقدم هيئة الشؤون السياسية التابعة للأمم المتحدة تقريرا “لفهم ما يحدث”، وما إذا كان قرار الهدنة يطبق.

وكان مجلس الأمن الدولي تبنى السبت الماضي القرار 2401 الذي يطالب جميع الأطراف بـ “وقف الاشتباكات فورا” والالتزام بهدنة إنسانية لمدة 30 يوما على الأقل في جميع أنحاء سوريا من أجل تأمين إيصال المساعدات بشكل آمن ومن دون عوائق وإجلاء المصابين بجروح خطيرة.

ولن يطبق وقف إطلاق النار على العمليات العسكرية ضد جماعتي “داعش” و”جبهة النصرة” وغيرها من الفصائل المرتبطة بهذه الجماعات الإرهابية.