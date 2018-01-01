"جينيفر لورانس" تهاجم فيلما مرشحاً لأوسكار 2018.؟!

جهينة نيوز:

هاجمت الممثلة الأمريكية "جينيفر لورانس" أحد الأفلام المرشحة لجائزة الأوسكار لعام 2018، وانتقدت مستواه الفني.

قالت جينيفر لورانس إن مشاهدتها لفيلم "Phantom Thread" المرشح للأوسكار هذا العام، لم تدم سوى ثلاث دقائق فقط، وفقا لتصريحاتها للكوميديان مارك مارون، في برنامجه الإذاعي "WTF"، بحسب صحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

وأشارت الممثلة الفائزة بجائزة الأوسكار في عام 2013 عن دورها في فيلم "Silver Linings Playbook"، إلى أنها استطاعت أن تصمد أمام الفيلم 3 دقائق فقط، واعتذرت لكل الذين أبدوا إعجابهم بالفيلم. وعن أسباب انتقادها لفيلم "Phantom Thread"، قالت جينيفر لورانس: "بعد مرور ثلاث دقائق من الفيلم فقط شعرت بالاختناق، فهل الفيلم يدور عن الملابس فقط؟ وهل شخصية البطل دانييل داي لويس، عبارة عن فنان متغطرس، يجعل كل فتاة تقع في حبه، لأنه يشعرها بأنها سيئة؟".

وتدور أحداث الفيلم في خمسينيات القرن الماضي، حول مصمم أزياء يقع في حب فتاة شابة قوية الإرادة، وتصبح ملهمته وراء إبداعاته.

وفيلم "Phantom Thread" مرشح لنيل 6 جوائز أوسكار في 2018، هي أفضل فيلم، وأفضل ممثل رئيسي، وأفضل ممثلة رئيسية، وأفضل موسيقى تصويرية، وأفضل إخراج، وأفضل تصميم ملابس.

وسيقام حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 90 في 4 مارس/آذار المقبل، في مسرح "دولبي" بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وسيعرض لجينيفر لورانس في 2 مارس/ آذار المقبل، أحدث أفلام جينيفر لورانس السينمائية، "Red Sparrow"، وتلعب في أحداثه دور جاسوسة روسية، تستغل جسدها في إغواء الأعداء، من أجل مصالح بلدها، ولكن عندما يصبح هدفها عميل في المخابرات المركزية الأمريكية، يصبح أمن بلادهما في خطر.