السماح لـ«روس نفط» الروسية بالعمل في جميع حقول كركوك

جهينة نيوز

قال وزير النفط العراقي، جبار اللعيبي، إن بغداد لا تمانع توسيع نطاق عمل شركة "روس نفط" الروسية في جميع حقول محافظة كركوك، بعد التنسيق والاتفاق مع شركة "BP" البريطانية.

وأضاف اللعيبي، خلال لقائه المدير الإقليمي لشركة "روسنفط" الروسية، ديديه كاسيميرو، اليوم الأربعاء : "جميع الاتفاقات والعقود في الأراضي العراقية يجب أن تتم عن طريق الحكومة الاتحادية ووزارة النفط".

وتابع: "على جميع الدول والشركات العالمية أن تحترم ذلك ولا تحيد عنه"، لافتا إلى عدم وجود مانع أمام "روسنفط" الروسية من توسيع نطاق عملها في جميع حقول محافظة كركوك النفطية بعد التنسيق والاتفاق مع شركة "BP" البريطانية.