«داعش» يهدد بهجمات جديدة في عواصم غربية

جهينة نيوز

قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن تنظيم “داعش” الإرهابي يواصل نشر تهديداته بشن هجمات إرهابية جديدة في عواصم غربية.

وكشفت الصحيفة في تقرير لها اليوم أن مجموعة موالية للتنظيم “نشرت ملصقا على الانترنت عليه صورة برج ايفل في باريس ودار الأوبرا في سيدني وتمثال الحرية في نيويورك وكتب عليها بالأحمر ماذا سيكون القادم” في إشارة إلى هجمات محتملة على واحدة من هذه المدن.

وأضافت الصحيفة إن المجموعة المذكورة نفسها نشرت أمس أيضا دعوة للإرهابيين لتنفيذ هجمات مميتة باستخدام الشاحنات.

يشار إلى أن الكثير من المحللين والتقارير الاستخباراتية حذرت من مخاطر تعرض القارة الأوروبية لهجمات إرهابية أعنف بكثير مما شهدته سابقا مع تدفق المزيد من إرهابيي تنظيم “داعش” الذين هزموا في سورية والعراق وقد باتوا أكثر خبرة وعنفا ممن سبقهم في العودة إلى بلدانهم.