البنتاغون يعترف: الصواريخ الروسية وضعت حد للهيمنة الامريكية

جهينة نيوز:

قال رئيس القيادة المركزية للقوات المسلحة الأمريكية جوزيف فوتيل أمام لجنة مجلس ممثلي القوات المسلحة، إن روسيا تمنع الولايات المتحدة من الهيمنة في أجواء الشرق الأوسط بسبب منظومات الصواريخ المضادة للطائرات.

ووفقا لتقريره، فإن إيران وروسيا والصين تشكلان أكبر خطر على الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن الأخيرتين بإمكانهما تقويض موقع واشنطن الرائد.

فقد جاء في التقرير: "إن تعزيز عدد المنظومات الصاروخية الروسية المضادة للطائرات في المنطقة يهدد قدرتنا على الهيمنة في المجال الجوي".

وأشاد فوتيل بالقضاء شبه الكامل على "داعش"، دون الإشارة إلى دور روسيا وسورية والعراق وإيران، وفيما اتهم روسيا بإشعال الصراع في سورية.

كما أعرب فوتيل عن استيائه من النفوذ الروسي في آسيا الوسطى لأن ذلك يقلل من القدرات العسكرية الأمريكية، كما يضر بمخططات الناتو في أفغانستان.