لافروف: بعض الدول تقسم الارهاب إلى «طيب وآخر شرير» بدلا من إدانته

جهينة نيوز

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: ان بعض الدول تستغل مسألة حقوق الإنسان لتحقيق مصالحها السياسية وبدلا من إدانة الإرهاب تقسمه إلى إرهاب طيب وآخر شرير.

وقال أن المسلحين في الغوطة الشرقية يعيقون إيصال المساعدات الإنسانية وإجلاء المدنيين ويقصفون دمشق.

واضاف "اليوم شعب سوريا يواجه أزمة إنسانية كبيرة والقرار 2401 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وضع إطارا للتوافق بين جميع الأطراف على ظروف لتسهيل حياة المدنيين في جميع أنحاء البلد.

كما دعا لافروف إلى إرسال بعثة من الأمم المتحدة والصليب الأحمر في أسرع وقت لتقييم الأوضاع في الرقة وقال : "يجب أيضا، وفي أسرع وقت، إرسال بعثة من الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر لتقييم الأوضاع في الرقة، التي قصفها التحالف وتركها للقدر، بأراض ملغمة وبنية تحتية مدمرة بالكامل".

و أعلنت روسيا، جنبا إلى جنب مع الحكومة السورية عن إنشاء ممرات إنسانية في الغوطة الشرقية. والمشكلة في المسلحين القابعين هناك والجهات الراعية لهم الذين يعيقون ايصال المساعدات وإجلاء المواطنين الراغبين بالخروج واستمرار قصف دمشق".