ريابكوف: القوى الداعمة لـ«المعارضة» تعرقل تنفيذ الهدنة في الغوطة الشرقية

جهينة نيوز

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف اليوم الأربعاء أن القوى الداعمة للمعارضة السورية تعرقل تنفيذ الهدنة الإنسانية في سوريا.

وقال تم بقرار من الرئيس الروسي إدخال الهدنة الإنسانية لمدة معينة والقضايا المرتبطة بتنفيذها وتنفيذ القرار الدولي يرتكبها المسلحون المعارضون للحكومة بما فيها المنظمات الإرهابية المذكورة بشكل مباشر في قرار رقم 2401... وكذلك القوى الداعمة للمعارضة في سوريا.

وذكر ريابكوف أن اتهام دمشق أو موسكو بإنشاء أوضاع إنسانية صعبة في الغوطة الشرقية نتيجة سياساتهما، لا يمكن أن يعملها أحد إلا الذين يريدون تقسيم العالم وفق مبدأ "عدو – صديق".

كما دعا الدول الغربية لبذل جهود من أجل تنفيذ قرار مجلس الأمن بالكامل.

وأضاف: "يتجنب زملاؤنا الغربيون إجراء هذا التحقيق (في أحداث الرقة)، وفي الوقت نفسه لا زالوا يصرحون بأن تنفيذ ما يتضمنه قرار 2401، أمر مستحيل في الغوطة الشرقية.

وتابع: "من الضروري تنفيذ القرار بشكل كامل. ويجب أن نبدأ من أنفسنا. وسوف نكرر لزملائنا الأمريكيين والفرنسيين وغيرهم: أبدأوا بأنفسكم وحاولوا تغيير صيغة تصرفاتكم العادية ولا تتصرفوا وكأن العالم كله ملزم لكم".

المصدر: إنترفاكس