«البرلماني الدولي» مستعد للمساعدة في وضع دستور جديد لسوريا!

جهينة نيوز

أعرب الاتحاد البرلماني الدولي عن استعداده للمساعدة في وضع دستور جديد لسوريا، وإرسال وفد إلى هناك لهذه المهمة، حسبما صرح به مارتن تشونغونغ الأمين العام للاتحاد.

وقال تشونغونغ خلال الدورة الـ 37 لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف: "إذا كان الاتحاد البرلماني الدولي مدعوا للمساعدة في عملية وضع الدستور، فإننا على استعداد لتقديم خبرتنا، لأنه من المهم جدا أن تكون أي عملية دستورية شرعية، شاملة (لكل الأطراف) قدر الإمكان".

وأكد أنه سافر شخصيا إلى سوريا والتقى ببرلمانيين في دمشق، مشيرا إلى خطط لإرسال فريق عمل إلى سوريا، حالما تسمح الظروف الأمنية بذلك، للاجتماع مع جميع الأطراف المعنية بمسألة التسوية، التي يمكنها المساهمة في حل الأزمة.

وأضاف تشونغونغ: "نحن كمنظمة عالمية للبرلمانات، لدينا دور مهم جدا للقيام بذلك حتى تكون أي مؤسسة برلمانية تعمل أو ستعمل في سوريا، مؤسسة قوية تمثل إرادة الشعب وتعمل لصالح المجتمع بأسره".

المصدر: نوفوستي