الدولار يقترب من أعلى مستوياته خلال 3 أسابيع

جهينة نيوز

ارتفع الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء ليقترب من أعلى مستوياته خلال ثلاثة أسابيع مقابل سلة عملات.

ولفتت وكالة "رويترز" إلى أن تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول، بشأن الاقتصاد شجعت على المراهنة على المزيد من الزيادة في أسعار الفائدة هذا العام.

وأقر باول، في شهادته أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب، بأن الاقتصاد شهد تحسنا في الآونة الأخيرة، وهو ما ساهم في زيادة أجواء التفاؤل ودفع المستثمرين إلى المراهنة على رفع الفائدة أربع مرات خلال العام الحالي، رغم أن توقعات توقعات مجلس الاحتياطي الاتحادي الاقتصادية في ديسمبر / كانون الأول الماضي، كانت تشير إلى ثلاث زيادات هذا العام.

وحقق مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، في أحدث قراءة 90.395 بعدما ارتفع إلى 90.498 أمس الثلاثاء، وهو أعلى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع.

وهبط الدولار 0.2 بالمئة مقابل العملة اليابانية إلى 107.10 ين، بينما ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، في أحدث قراءة إلى 90.395 بعدما ارتفع إلى 90.498 أمس الثلاثاء، وهو أعلى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع، بينما تراجع اليورو بنسبة 0.1 بالمئة إلى 1.2224 دولار بعدما انخفض لفترة وجيزة إلى 1.2215 دولار.