نيمار سيغيب عن الملاعب ستة أسابيع على الأقل

جهينة نيوز

أكد والد اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا أن نجله سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين ستة وثمانية أسابيع بعد الإصابة التي تعرض لها مع فريقه باريس سان جيرمان يوم الأحد الماضي.

وقال نيمار دا سيلفا سانتوس، والد قائد منتخب البرازيل في مقابلة مع شبكة “إي إس بي إن” التليفزيونية أمس الثلاثاء: “باريس سان جيرمان يعرف أنه لن يستطيع الاستعانة بخدمات نيمار خلال المباريات القادمة ولمدة ستة أسابيع على الأقل، وبعيدا عما إذا كانت الإصابة ستحتاج إلى عملية جراحية أو لا فإن مدة التعافي ستكون بين ستة وثمانية أسابيع”.

وألمح والد نيمار إلى أن نجله قد يخضع لإجراء عملية جراحية، وأضاف قائلا: “حالته تحتاج لعملية جراحية حتى يتعافى بشكل أسرع، نحن ننتظر قرار باريس سان جيرمان حول طريقة العلاج، هذا ليس قرار نيمار”.

وتابع قائلا: “باريس سان جيرمان ينتظر وصول طبيب المنتخب (البرازيل) سيجتمعون غدا (اليوم الأربعاء ) وسيقررون”.

وكان الإسباني أوناي ايمري، المدير الفني لباريس سان جيرمان، قد أكد من خلال مؤتمر صحفي أن نيمار لا يحتاج لإجراء عملية جراحية، وقال: “نيمار لن يخضع لعملية جراحية، هذا أمر غير صحيح”، في إشارة إلى الأخبار التي وردت حول هذا الشأن وتناولتها وسائل الإعلام المختلفة.

ومن المقرر أن يجتمع رودريغو لاسمار، طبيب المنتخب البرازيلي اليوم الأربعاء مع نيمار.

وقال لاسمار: “سنقوم بإجراء فحوصات شاملة لنقف على حقيقة وضع اللاعب، من الضروري أن نتحلى بالهدوء”.

وطبقا للبيان الصادر من باريس سان جيرمان أول أمس الاثنين، تعرض نيمار يوم الأحد الماضي لإصابة خلال مباراة الفريق أمام منافسه أولمبيك مارسيليا في الدوري الفرنسي.

وقال النادي الفرنسي في بيانه: “إنه يعاني من التواء في الكاحل وشرخ في مشط القدم”.