اطلاق المتجر السوري «سيرياستور» وتطبيق التواصل الاجتماعي «سوريون»

جهينة نيوز

أطلقت وزارة الاتصالات والتقانة بالتعاون مع شركتي سيريتل ورند امس الثلاثاء المتجر السوري للتطبيقات “سيرياستور” وتطبيق التواصل الاجتماعي “سوريون” رسميا وذلك بفندق داما روز بدمشق.

و”سيرياستور” المتجر السوري لتطبيقات الاندرويد هو تطبيق متكامل يوفر للسوريين إمكانية تحميل كل التطبيقات السورية المطورة إضافة إلى التطبيقات العالمية الأكثر طلبا واستخداما أما “سوريون” فهي منصة سورية مئة بالمئة للتواصل الاجتماعي بدرجة كبيرة من الأمان لكون البيانات الخاصة للشخص لن تتخطى حدود سورية إضافة إلى استمرار التواصل في حال انقطاع خدمة الانترنت الدولية.

وأكد وزير الاتصالات والتقانة الدكتور علي الظفير في تصريح صحفي أن الوزارة تعمل على دعم الإبداع والطاقات الشابة المختصة بتكنولوجيا المعلومات والخبرات الوطنية وتسهيل حياة المواطنين ومنحهم إمكانيات أكبر للتواصل لافتا إلى أن “سيرياستور وسوريون” نقلة نوعية ومشروع وطني ضخم وطموح يمهد للتحول نحو الحداثة والتطور حيث يمكن للمواطن السوري من خلال هذا المتجر الوصول للتطبيقات التي يحتاجها في أي وقت.

بدوره أوضح مدير شركة رند مازن سويد أن “سيرياستور” يعتبر تطبيق المتجر السوري الأول لأهم التطبيقات العالمية والمحلية وجاء نتيجة الإبداع والخلق للطاقات السورية ويوفر فرصة للشباب السوري المبدع من مطوري التطبيقات لنشر تطبيقاتهم وإيصالها للسوريين بما يؤدي إلى دفع عجلة تطوير تطبيقات الموبايل وتقديم حلول تلبي احتياجات السوريين في مجالات مختلفة.

وأوضح أن التطبيق يقدم الخدمة للشركات ومقدمي الخدمات كقناة ووسيلة تسويق متطورة من خلال تطوير تطبيقات سورية ستكون جسر تواصل مع المواطنين أما خدمة “سوريون” فتمكن المستخدم من مشاركة تفاصيل الحياة اليومية مع العائلة والأصدقاء بدرجة كبيرة من الأمان.

من جهته أشار رئيس قسم الإعلام في شركة سيريتل علاء سلمور إلى إنه إيمانا من الشركة بالطاقات والمبدعين السوريين تم تبني هذا المتجر للتطبيقات وتطبيق التواصل الاجتماعي السوري بامتياز مؤكدا أنه بهذا الإطلاق يتم تطوير تطبيقات تلبي وتسهل الوصول إلى الخدمات الحكومية ودعم مشروعي الأتمتة والحكومة الإلكترونية والربط مع القطاع الخاص وتأمين قناة للتواصل مع المواطنين السوريين خارج البلد وداخلها وتمكينهم من القيام بالعديد من النشاطات والمعاملات الإلكترونية

يذكر أن شركة رند مزود خدمة محتوى رقمي تم إطلاقها في سورية عام 2016 تقدم حزمة واسعة من المحتوى الرقمي لكثير من الخدمات لتلبي احتياجات شركات الاتصالات ومزودي خدمة الإنترنت في سورية.

سانا