بينهم محامون ومهندسون.. ضبط عصابات محترفة بتزوير «الاختام».. منها لمنح إجازات للعسكريين!

جهينة نيوز

أعلن مصدر في وزارة الداخلية أن عدد عمليات التزوير المضبوطة في قسم التزوير والتزييف بإدارة الأمن الجنائي بلغت 23 ضبطاً خلال العام الحالي وأكثر من 300 ضبط و400 موقوف في الماضي.

وفي تصريح لصحيفة الوطن أكد المصدر أنه أسبوعياً يتم ضبط عصابة محترفة بالتزوير ولاسيما فيما يتعلق بالأختام، مشيراً إلى أنه منذ أسبوع تم ضبط عصابة في حوزتها ختم لشعبتي تجنيد إضافة لضبط أخرى وبحوزتها ختم خاص بمنح إجازات للعسكريين.

وأشار المصدر إلى أنه تم ضبط عدد لا بأس به من المحامين كانوا يعملون بالتزوير، إضافة إلى مهندسي معلوماتية.