بـ 200 ليرة للراكب الواحد.. خمسة مسارات لـ«التاكسي سرفيس» في شوارع دمشق

جهينة نيوز

بين مدير هندسة النقل والمرور بمحافظة دمشق المهندس عبد الله عبود لصحيفة الثورة انه «حتى اليوم لم يتم تسجيل سوى 25 سيارة ضمن (منظومة التاكسي- سرفيس) رغم الحاجة لتشغيل خطوط التكسي سرفيس لتوفير خدمة للمواطنين في ظل الطلب الكبير على وسائل النقل في المدينة.

وعزا المهندس عبود السبب في عدم إقبال أصحاب سيارات الأجرة للتسجيل في المشروع إلى أنهم يقومون بفرض التسعيرة التي تناسبهم وعدم وجود آلية تنظم تحركهم في شوارع المدينة وتلزمهم بالانضمام الى منظومة «التاكسي سرفيس» ، مشدداً على ضرورة التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية (المحافظة- المرور- التموين) بغية وضع أسس واضحة لإنجاز هذا المشروع وتحقيق الفائدة منه بتيسير عملية نقل المواطنين بين مناطق وأحياء المدينة والضواحي المجاورة.‏

وأشار عبود إلى أن المحافظة حددت مبدئياً خمسة خطوط للتاكسي سرفيس ويشمل المسار الأول طريق المتحلق الجنوبي شرق - غرب انطلاقاً من جرمانا إلى جامع الأكرم آخر أوتوستراد المزة.‏

والمسار الثاني نفس المسار الأول إلا أنه يدخل إلى مناطق باب مصلى وكفرسوسة، فيما يشمل المسار الثالث من دوار الكنيسة في مشروع دمر الى جرمانا، والمسار الرابع يمر بشكل دوار من كفرسوسة إلى مركز المدينة مروراً بالعديد من الأحياء ليعود الى كفرسوسة، وينطلق المسار الخامس من جسر فكتوريا الى دمر، لافتاً إلى أن المحافظة أنجزت اللصاقات التي توضع على أبواب السيارات بهدف تحديد السيارات العاملة في منظومة الخدمة، وتحديد تعرفة أجرة نقل الراكب الواحد بـ 200 ليرة، إضافة لتحديد السيارات التي يجب إدخالها ضمن منظومة التكسي سرفيس وهي جميع السيارات التي تعمل في دمشق ولا تحمل لوحات دمشق أو ريف دمشق وهي لو تم تنظيمها في إطار المنظومة تكفي لتخديم الخطوط المقترحة وعددها 15 خطاً تقريباً، مضيفاً نظراً لعدم الالتزام بالإقبال على هذا المشروع فإن المحافظة ستعمد إلى إدخال سيارات التاكسي إلى المنظومة من خلال البدء بالسيارات .