تداولات بورصة دمشق وصلت إلى 40 مليون ليرة

جهينة نيوز

انخفض مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية خلال جلسة تداول يوم أمس الثلاثاء حوالي 7 نقاط عن الجلسة الماضية حيث أغلق على قيمة 6221 نقطة

وبنسبة تغير سالبة قدرها -0.11%، في حين وصلت قيمة التداول إلى 40 مليون ليرة بحجم تداول قدره 45 ألف سهم موزعة على 73 صفقة.‏

وكان لسهم بنك الشام المقدمة من حيث قيم التداول حيث تم تداول 19 ألف سهم بقيمة تداول 13 مليون ليرة من خلال 16 صفقة ليغلق سهمه على سعر 704ليرة مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 1.39%، ومن ثم جاء سهم بنك البركة - سورية حيث تم تداول 8 آلاف سهم بقيمة تداول 12 مليون ليرة من خلال 16 صفقة ليغلق سهمه على سعر 1454ليرة مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 1.27%، تلاه سهم بنك سورية الدولي الإسلامي حيث تم تداول 8آلاف سهم بقيمة تداول 11 مليون ليرة من خلال 24 صفقة ليغلق سهمه على سعر 1277 ليرة منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -1.29%.‏

بالمقابل لم تتم أي صفقة على كل من الشركة الأهلية للنقل، البنك العربي- سورية، الشركة الأهلية لصناعة الزيوت النباتية، بنك عودة سورية، بنك بيبلوس- سورية، بنك بيمو السعودي الفرنسي، بنك الأردن - سورية، بنك سورية والمهجر، فرنسبنك - سورية، المصرف الدولي للتجارة والتمويل، الشركة السورية الوطنية للتأمين، الاتحاد التعاوني للتأمين، الشركة السورية الكويتية للتأمين، المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق، الشركة المتحدة للتأمين.‏