وزير الداخلية اللبناني يرافق الحريري في زيارته للسعودية!

جهينة نيوز

غادر رئيس الوزراء سعد الحريري لبنان إلى العاصمة السعودية الرياض في زيارة تأتي تلبية لدعوة نقلها مبعوث الملك سلمان بن عبد العزيز، حسبما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان امس الثلاثاء.

ويزور الحريري السعودية وفق ما أكد مصدر حكومي لوكالة فرانس برس، في خطوة هي الأولى بعد أزمة احدثتها استقالته من الرياض قبل نحو أربعة أشهر قبل أن يتراجع عنها في بيروت.

وكان المكتب الصحفي لرئيس الوزراء اللبناني قال إن الحريري تلقى دعوة من المبعوث السعودي نزار العلولا الاثنين وإنه سيلبي الدعوة في أقرب وقت ممكن.

وذكرت الوكالة اللبنانية امس الثلاثاء، أن الحريري سيلتقي خلال زيارته مع الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وكانت معلومات كُشفت لقناة "الجديد اللبنانية" أنّ "وزير الداخلية والبلديات ​نهاد المشنوق​، سيرافق رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ في زيارته إلى ​السعودية​".