استشهاد 24 مدنيا بقصف للتحالف على ريف دير الزور

جهينة نيوز:

اقدم طيران “التحالف الدولي” المدعوم من الولايات المتحدة على ارتكاب مجزرة جديدة بحق السوريين في منطقة ظهرة العلوني بريف ديرالزور الشرقي، أسفرت عن استشهاد 24 مدنيا نتيجة قصفه تجمعا للمهجرين.

وذكرت وكالة سانا نقلا عن مصادر أهلية بأن طائرات “التحالف الدولي” نفذت اليوم عدة غارات على تجمع للمهجرين في منطقة ظهرة العلوني بريف ديرالزور ما تسبب باستشهاد 24 مدنيا على الأقل.

ولفتت المصادر إلى وقوع عدد من الجرحى حالات بعضهم خطرة ما يجعل عدد الشهداء مرشحا للزيادة نتيجة الغارات التي تسببت بأضرار مادية ودمار كبير بمنازل المواطنين وممتلكاتهم.

تجدر الاشارة الى ان طيران “التحالف الدولي” ارتكب أول أمس مجزرتين بحق السوريين أسفرت عن استشهاد 29 من المدنيين وعشرات المصابين جراء قصفه الأحياء السكنية في قريتي الشعفة وظهرة علوني بريف ديرالزور الشرقي وقبلها بخمسة أيام ارتكب هذا التحالف مجزرة أدت إلى استشهاد 16 مدنيا جراء قصفه الأحياء السكنية في قرية البحرة بريف ديرالزور الشرقي.