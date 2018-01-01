جهينة نيوز:

افاد الاعلام الحربي بأن تنسيقيات المسلحين أعلنت عن اتحاد فصائل تنظيم "القاعدة" في الشمال السوري تحت اسم "تنظيم حراس الدين"، بقيادة المدعو "أبو همام الشامي".

وأضاف أن الفصائل المتحدة هي "جند الملاحم، جيش الساحل، جيش البادية، سرايا الساحل، سرية كابل وجند الشريعة"، لافتا الى ان "تنظيم حراس الدين"، يضم قيادات "القاعدة" في سوريا، وهم "أبو جليبيب الاردني، سامي العريدي، أبو خديجة الأردني، أبو القسام وأبو عبد الرحمن المكي" وعدد من قيادات "جبهة النصرة" المبايعة لـ "القاعدة" والتي رفضت الانضمام إلى "جبهة فتح الشام" (هيئة تحرير الشام حالياً) عقب فك ارتباطها عن تنظيم "القاعدة" في 27 _ 7_ 2016.

وأشارت التنسيقيات، وفقا للاعلام الحربي إلى ان تشكيل "تنظيم حراس الدين" لم يظهر إلى العلن حتى الآن، إلا أن الفصائل المذكورة أعلاه، نشرت بياناً مشتركاً عبر معرفاتها الرسمية، على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "أنقذوا فسطاط المسلمين" في إشارة إلى الغوطة الشرقية لدمشق.

كما طالب البيان، الفصائل المتصارعة (هيئة تحرير الشام وجبهة تحرير سوريا) بوقف الاقتتال الدائر بينهما، ليتفرغوا لجبهات الجيش السوري ويخففوا معاناة الغوطة الشرقية.