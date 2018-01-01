مادورو يعلن ترشحه رسمياً للانتخابات الرئاسية المبكرة في فنزويلا

جهينة نيوز:

قدم الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو الثلاثاء، ترشحه رسمياً للانتخابات الرئاسية المبكرة في فنزويلا في 22 نيسان، والتي ستُقاطعها المعارضة.

وخلال تقديم ملفه الى رئيسة المجلس الوطني الانتخابي تيبيساي لوسينا، قال مادورو: "هذه خطة الوطن حتى العام 2025 والتي تقضي بتعزيز ارث قائدنا المحبوب هوغو تشافيز... نحو الازدهار الاقتصادي".

وقبيل ذلك، توجه مادورو بقميصه الاحمر التقليدي، الى ضريح تشافيز، الذي حكم فنزويلا بين 1999 و 2013. واستغل مادورو انقسام المعارضة ليُحدد موعد الانتخابات الرئاسية في 22 نيسان، بعدما كانت مقررة نهاية العام.