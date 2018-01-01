الاتحاد الاوروبي يرفض مرحلة انتقالية مفتوحة بعد "بريكست"

جهينة نيوز:

اعتبر كبير مفاوضي الاتحاد الاوروبي في ملف "بريكست" ميشال بارنييه الثلاثاء، خلال مؤتمر صحافي في بروكسل، ان الحديث عن مرحلة انتقالية مفتوحة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي هو امر "غير ممكن".

واثر اجتماع مع وزراء يُمثلون الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي، قال بارنييه: "عرضنا منطقياً ان تنتهي (المرحلة الانتقالية) في 31 كانون الاول 2020، علماً بان خروج المملكة المتحدة مقرر نهاية آذار 2019"، مضيفاً: "يبدو ان المملكة المتحدة تأمل بابقاء هذه المرحلة مفتوحة، لكنه امر غير ممكن".

وعرض بارنييه الثلاثاء مع الدول الـ 27 التي يتفاوض باسمها مع لندن، ما آلت اليه المفاوضات، اضافة الى نص سيُصدره الاربعاء يُشكل اول مسودة قانونية لـ"اتفاق خروج" المملكة المتحدة.

وسيتضمن هذا النص، مضمون الاتفاق الذي تم التوصل اليه في كانون الاول بين الجانبَيْن في شأن 3 عناوين رئيسية: مصير المواطنين الاوروبيين المقيمين في بريطانيا والتسوية المالية لخروج لندن ومستقبل الحدود الايرلندية.

وسيُنظم ايضاً المرحلة الانتقالية لما بعد "بريكست"، والتي تأمل بها لندن لتجنب تداعيات خروج قاس، في انتظار التوصل الى اتفاقات تجارية بين الاتحاد الاوروبي وبريطانيا.