محكمة مصرية تقضي بحبس شيرين..!؟

الثلاثاء, 27 شباط 2018 الساعة 20:14 | ثقافة وفن, أخبار الفنانيين

محكمة مصرية تقضي بحبس شيرين..!؟

جهينة نيوز:

اتخذت محكمة مصرية أمرا بحبس المطربة شيرين عبد الوهاب ستة أشهر، وإلزامها بدفع عشرة آلاف جنيه مصري، لإدانتها بالإساءة لسمعة البلاد.

وحددت المحكمة كفالة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه مصري، لحين الفصل في الطعن بالاستئناف.

واعتذرت شيرين في وقت سابق عما اعتبره بعض المصريين إساءة لبلادهم خلال حفل فني اقيم في بداية العام الجاري حيث قالت "إنها لم تقصد الإساءة لمصر وشعبها، في ردها على طلب إحدى المعجبات بغناء إحدى أغنياتها الوطنية المشهورة، مشيرة إلى أن الأمر لا يعدو عن كونه "دعابة في غير محلها" منها للجمهور".

وانتشر مقطع فيديو للمطربة المصرية من حفل أقامته في إمارة الشارقة، ترد خلاله على طلب إحدى المعجبات بأداء أغنية "مشربتش من نيلها"، بأن الشرب من مياه النيل يؤدي إلى الإصابة بمرض "البلهارسيا"، موجهة نصيحة لها بشرب نوع آخر شهير من المياه المعدنية الفرنسية، مما دفع بنقابة المهن الموسيقية لاصدار بيانا في حينها، وصفت فيه إن ما بدر من المطربة شيرين يعد "سخرية واستهزاءا بمصر".


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  1. 1 عدنان احسان٠ امريكا ..
    27/2/2018
    20:26
    وبمكن تطلع عميله لسد النهضه الحبشي ..لانو شكلها بيقول هيك
    شخصيه تافهه ..ولا يفيد الاعتذار ... واللي بيسمعها .. بتتكلم عن مياه النيل ... وتمدح مياه ايفان السويسريه يعتقد انها كانت عايشه بالدول الاسكندافيه ..

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