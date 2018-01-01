قتلت طفلها ووضعته داخل حقيبة يدها أثناء قيامها بالتسوق

جهينة نيوز:

أقدمت أم أميركية تدعى "تيونا رودريغيز" على قتل طفلها الرضيع خنقًا ووضعته داخل حقيبة يدها أثناء قيامها بالتسوق. فعندما كانت داخل أحد المتاجر لاحظ رجال الأمن وجود شيء غريب داخل حقيبة السيدة فأوقفوها بتهمة سرقة جينز وعندها شعروا بـ"رائحة كريهة" ليجدوا بالتالي جثة الطفل الميت.

وألقي القبض على الوالدة البالغة من العمر 21 عاماً، وبعد الكشف على حسابها الشخصي عبر "فايسبوك" عُثر على رسائل متبادلة مع صديقها يتحادثان فيها عن كيفية قتل الأطفال الصغار. وأصدرت المحكمة بحقها تهمة القتل عن عمد وحكم عليها بالسجن لمدة 16 عامًا بعدما بررت الجريمة بمرورها ببعض الأزمات النفسية والعاطفية.