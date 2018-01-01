واشنطن.. روسيا تلعب دور "مشعل الحريق ورجل الإطفاء" في سوريا

جهينة نيوز:

اعتبر قائد القيادة المركزية الأميركية، ان روسيا تلعب دوراً يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في سوريا، وتقوم بدور كل من "مشعل الحريق ورجل الإطفاء" في نفس الوقت.

وخلال جلسة للجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي، قال القائد العسكري الأميركي جوزيف فوتيل: "من الناحية الدبلوماسية والعسكرية، تلعب موسكو دور كل من مشعل الحريق ورجل الإطفاء، حيث تُشعل التوترات بين كل الأطراف في سوريا... ثم تلعب دور الحكم لحل النزاعات، في محاولة لتقويض وإضعاف المواقف التفاوضية لكلّ طرف"، وفقا لتعبيره.

الى ذلك، زعم فوتيل ان أنشطة إيران "الخبيثة" تُشكل تهديداً لاستقرار المنطقة على الأمد البعيد.