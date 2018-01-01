موسكو.. المسلحين أفشلوا الهدنة الإنسانية الأولى بالغوطة الشرقية لدمشق

جهينة نيوز:

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سورية، اليوم الثلاثاء، على أن المسلحين أفشلوا الهدنة الإنسانية الأولى بغوطة دمشق الشرقية، حيث لم يتمكن أحد من الأهالي من مغادرتها عبر الممر الإنساني.

وقال المتحدث باسم المركز فلاديمير زولوتوخين، في تصريح صحفي، إنه لم يسجل أي خروج بحلول الساعة 14:30 اليوم الثلاثاء، مضيفاً أن الوضع في المنطقة شديد التعقيد وأن الحافلات وسيارات الإسعاف المخصصة لخروج المدنيين لا تزال واقفة في مكانها، لكن المسلحين لم يسمحوا لأحد بالخروج.

وكانت الميليشيات المسلحة اعتدت، صباح اليوم، بالقذائف على أطراف الممر الآمن في مخيم الوافدين المخصص لخروج المدنيين لمنعهم من الاقتراب منه ما حال دون تمكنهم من الخروج.