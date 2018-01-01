تركيا تعلن ملاحقتها لصالح مسلم "أينما ذهب"..!؟

جهينة نيوز:

اعلن وزير الخارجية التركية مولود تشاووش أوغلو، ان تركيا ستُلاحق صالح مسلم، الزعيم السابق لحزب الاتحاد الديموقراطي الكردي السوري "أينما ذهب"، بعد أن أفرجت محكمة في جمهورية التشيك عنه اليوم الثلاثاء.

واحتجزت السلطات التشيكية مسلم في مطلع الأسبوع في العاصمة براغ، بناءً على طلب تركيا، التي تتهمه بالقتل وتقويض وحدة الدولة. وفقا لمزاعمها.

وتعهد مسلم للمحكمة بالبقاء في الاتحاد الأوروبي، انتظاراً لمزيد من الإجراءات القانونية. وقال للصحافيين إنه لم يُقرر بعد وجهته المقبلة. وأضاف أنه حصل على تصريح للإقامة في فنلندا العضو في الاتحاد الأوروبي