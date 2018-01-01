تعادل سلبي للوحدة السوري وظفار العماني في كأس الاتحاد الآسيوي ..

جهينة نيوز – غسان شمة:

بأداء مخيب وتعادل سلبي انتهى لقاء الوحدة السوري وضيفه ظفار العماني في المواجهة التي جمعتهما ظهر اليوم في صيدا اللبنانية ضمن المجموعة الثالثة من مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي بكرة القدم ولحساب الجولة الثانية من المنافسات، ليرفع الوحدة رصيده إلى نقطتين حيث تعادل في الأولى مع الفيصلي الأردني بهدفين لكل منهما...وفي التفاصيل:

شوط المباراة الأول كان متواضعاً على مستوى الأداء والفرص رغم الأفضلية التي افتتح بها الوحدة الشوط وتميز بحسن الانتشار والضغط على الخصم لكن افتقد التركيز في منطقة الخصم، وكان حرص لاعبي ظفار واضحاً من أجل الخروج بشباك نظيفة، ومع ذلك شهد ربع الساعة الأخير بعض النشاط والسيطرة من جانب ظفار الذي فشل في استثمار هذا التحسن ولم يكن أحسن حالاً من الوحدة في شوط تخلله شيء من (العك الكروي) لينتهي سلبياً أداء ونتيجة.

الشوط الثاني لم يحمل جديداً ومتميزاً على مستوى الأداء رغم النشاط الذي بدأ به لاعبو الوحدة طلباً للتقدم لكن دفاع الخصم ومن خلفه الحارس تمكنا من تقديم أداء منضبط وفرض رقابة لصيقة على هجوم الوحدة مع محاولة الاستفادة من المرتدات التي نقصها الكثافة بسبب المبالغة في الحذر، ليستعيد ظفار الروح ويمتد باتجاه منطقة الوحدة وفرض سيطرة وسط الميدان وكانت الفرصة الأكبر والأغلى، والوحيدة نوعاً ما، له عندما انفرد البرازيلي كاليماري من كرة عرضية وواجه المرمى الخالي فسدد برعونة وغرابة مضيعاً فرصة التقدم والفوز لفريقه ليبتسم الحظ للوحدة بالتعادل السلبي.

كأس الجمهورية

فاز المجد على الطليعة ظهر اليوم بهدف دون رد في ذهاب دور ال 16 من مسابقة كأس الجمهورية بكرة القدم، وسجل هدف المباراة الوحيد اياد عويد.

وأمس فاز فريق حطين على الشرطة بثلاثة أهداف لهدفين وسجل أهداف حطين عبدالله جمعة وأيمن عكيل ومحمد قطايا في الدقائق بينما سجل هدفي الشرطة علي سليمان ومحمد كواية في الدقيقتين.

في حين تأهل فريق الكرامة للدور الربع نهائي بعد فوزه قانونا على الحرفيين الذي اعتذر بسبب الضائقة المالية !

وسبق لجبلة أن تأهل على حساب النضال بعد تعادلهما إياباً من دون أهداف وكان جبلة فاز ذهاباً بثلاثة دون رد.

عقوبات كروية في الدوري

في ختام المرحلة السادسة عشرة من الدوري السوري الممتاز بكرة القدم قررت اللجنة المشرفة على الدوري تغريم نادي النواعير مبلغ مئة ألف ليرة نظراً لقيام جمهوره، أثناء مباراة الفريق مع الوحدة، بشتم طاقم التحكيم وقيام الحكم بتوجيه إنذار للجمهور عن طريق كابتن الفريق. وكذلك قررت إيقاف مساعد المدرب أحمد الحياري عن مرافقة فريقه أو أي فريق لمدة عام كامل مع اقتراح فصله من المنظمة الرياضية.

كما قررت اللجنة تغريم نادي الكرامة مبلغ مئتي ألف ليرة وإقامة مباراتين متتاليتين على أرضه دون جمهور نظراً لقيام جمهور الكرامة، خلال مباراته مع الوثبة، برمي الحجارة على أرض الملعب ما أدى لتوقف المباراة قبل نهاية وقتها الأصلي، وقام الحكم بتوجيه إنذار للجمهر عن طريق كابتن الكرامة للتوقف عن رمي الحجارة دون فائدة.

وفي الوقت نفسه وجهت اللجنة الشكر والتقدير للكادر الفني والإداري لمباراة الجيش مع الاتحاد، والمحافظة مع تشرين، والحرفيين مع الشرطة على التعاون مع الحكام والمراقبين.