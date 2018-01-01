بالفيديو.. الموسيقي "برنتيس روبنسون" يوثق لحظة مقتله في يوم عيد ميلاده!

الثلاثاء, 27 شباط 2018 الساعة 14:36 | ثقافة وفن, موسيقى

جهينة نيوز

قام الموسيقي، برنتيس روبنسون، من ولاية كارولينا الشمالية بتوثيق لحظة مقتله.

وأجرى روبنسون آنذاك بثا مباشرا على موقع "فيسبوك"، حيث يمكن مشاهدته وهو يمشي في الشارع، وبعدها يتقدم شخص مجهول نحوه ويتبادلان الكلمات، وقد أخبره عدة مرات أنه على الهواء مباشرة، وسمع بعدها عدة طلقات وسقط روبنسون أرضا.

ووفقا لما ذكره رئيس شرطة مدينة وينجيت، دوني غاي، قبل دقائق قليلة من وفاته، جاء روبنسون إلى المحطة للإبلاغ عن سرقة.

وأضاف: "لقد تحدثت معه للتو… من الصعب الحديث عن ذلك. انتهيت للتو من الحديث معه".

وأشار نشطاء التواصل الاجتماعي أن الموسيقي قتل في يوم عيد ميلاده.


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