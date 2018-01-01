الخارجية: "التحالف" هدفه تقويض سيادة ووحدة وسلامة أراضي سورية وإطالة أمد الأزمة فيها

جهينة نيوز

اكدت وزارة الخارجية والمغتربين في رسالة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن: ان استمرار التحالف الدولي بارتكاب المجازر بحق الشعب السوري ودعم بقايا تنظيم داعش الإرهابي يؤكد أن الهدف الوحيد لهذا التحالف المارق على الشرعية الدولية تقويض سيادة ووحدة وسلامة أراضي سورية وإطالة أمد الأزمة فيها.

وبينت الخارجية: ان سورية تطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته والتحرك الفوري لوقف جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي يرتكبها التحالف الدولي بحق الشعب السوري ومنع تكرارها وإنهاء الوجود غير الشرعي للقوات الأمريكية على الأراضي السورية ومنع الولايات المتحدة من تنفيذ مخططاتها المشبوهة.

يتبع...