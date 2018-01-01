"المعارضة المسلحة" تلتزم بإخراج "النصرة" من الغوطة الشرقية!

جهينة نيوز

أعلنت "فصائل المعارضة المسلحة" التزامها بإخراج مسلحي "هيئة تحرير الشام" التي تكون "جبهة النصرة" نواتها من الغوطة الشرقية.

وتعهدت الفصائل في بيان مشترك لها بإخراج مسلحي "النصرة" وأفراد عائلاتهم من الغوطة الشرقية خلال 15 يوما "بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ الفعلي"، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس".

ووقع على البيان كل من "جيش الإسلام" و"أحرار الشام" و"فيلق الرحمن" وأرسلت الفصائل رسالة بهذا الخصوص إلى كل من رئيس مجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

يذكر أن روسيا أعلنت هدنة إنسانية في منطقة الغوطة الشرقية لإجلاء المدنيين، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح اليوم الثلاثاء ومن المقرر أن تستمر الهدنة 5 ساعات.