بريطانيا: نؤيد توجيه ضربات للجيش السوري حال اكتشاف أدلة على استخدامه الكيميائي!

جهينة نيوز

قال وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، إن الغرب لن يبقى مكتوف الأيدي أمام استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا، متوعداً بدعم غارات ضد الحكومة السورية إذا اكتشف تورطه في ذلك.

وأضاف لهيئة الإذاعة البريطانية: "إذا علمنا أن هذا حدث واستطعنا إثباته وإذا كان هناك اقتراح بالتحرك في وضع يمكن للمملكة المتحدة أن تفيد فيه فاعتقد أننا سنبحث الأمر بجدية"، وذلك وفقاً لـ"رويترز".

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، زعمت، أن الحكومة السورية ربما لا تزال تستخدم الأسلحة الكيميائية بعد هجوم يشتبه بأنه بغاز الكلور في منطقة الغوطة الشرقية الخاضعة لسيطرة "المعارضة".

وقال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، إن بلاده تتحرى صحة المعلومات بشأن استخدام النظام السوري لأسلحة كيميائية في الغوطة الشرقية للعاصمة دمشق. وأضاف: "تقلقنا التقارير عن استخدام غاز الكلور في القصف بسوريا"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة، "تتحقق حاليا من معلومات عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا".

وكانت سوريا نفت هذه المزاعم، وأعلنت على لسان نائب وزير خارجيتها فيصل المقداد أنه كلما تقدم الجيش السوري يعود الأمريكيون لإثارة ملف الكيميائي.