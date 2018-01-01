الطلب بسجن رئيسة كوريا الجنوبية المعزولة 30 عاماً

جهينة نيوز

طلب المدعون في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء عقوبة السجن 30 عاما بحق الرئيسة السابقة بارك غيون-هي المتهمة بالفساد واستغلال السلطة.

وكانت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية عزلت بارك (66 عاما) في آذار/مارس العام الماضي وسط فضيحة فساد واسعة، وهي موقوفة منذ نحو سنة.

وقال المدعون في بيان تم تلاوته في المحكمة “نطلب من المحكمة إنزال عقوبة السجن 30 عاما و(غرامة) 118.5 مليار وون (110 مليون دولار) بحق المتهمة التي ينبغي أن تتحمل كامل مسؤولية الفضيحة بوصفها الرئيسة الثامنة عشر للبلاد”.

وأكد المدعون إن بارك. وبالتواطؤ مع صديقتها المقربة شوي سون-سيل. تلقى رشى أو وعودا برشى يبلغ اجمالها 59.2 مليار وون (52 مليون دولار) من ثلاث شركات كورية جنوبية هي سامسونغ ولوتي وإس.كي مقابل منح تلك الشركات امتيازات.

وبارك متهمة أيضا بإجبار 18 شركة كبيرة على “التبرع” بما يصل إلى 77.4 مليار وون إلى مؤسستين مشبوهتين تسيطر عليهما شوي سون-سيل.

وكانت محكمة سيول المركزية قد أدانت في وقت سابق هذا الشهر شوي باستغلال السلطة وتلقي رشى والتدخل في شؤون الحكومة وحكمت عليها بالسجن 20 عاما.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية