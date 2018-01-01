أبراج يوم الثلاثاء 2018/2/27 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ٢٧/ ٢: الجو والمحيط لها آثار فعالة على مواليد اليوم، انطباعات تقودك لكلمات هامة، الصبر والكياسة والتقدير والمساعدة والمشاركة من صفاتك، عنده قوة متخصصة بسبب هدوئك وذكائك الخارق، انتبه لسلامتك وصحتك وحاذر من بعض المغرضين، تتول لحلول بعد مراوحة في المكان، تفخر بتفسك، تحقق امنية وتكسب قلب، مشروعك يتبلور وابتدات التحدي، تستقطب المحبين وتوثق اتصالاتك، ماضي يدخل لتشتيتك لكنه لا يستطيع، للبعض حب يعود من جديد

جهينة نيوز- خاص:

الحمل: نهارك محظوظ، ناشط لتحصل على فرصة لتحسين وضعك، لا يتخلى الحظ عنك عطفيا او ماليا، تكثر تنقلاتك وزياراتك واتصالاتك، تتحسن الاجواء نسبيا، تظهر لقاءات طارئة، متحمس لتعطي رايك وتكون جريء وشجاع، تحقق ربح معنوي او مادي، محظوظ وصوتك مسموع وتكون اكثر تأثيرا في محيطك، للبعض خبر يخص اولاد

الثور: منهمك بامور بيتية وعائلية لا تتهرب من المسؤوليات، نظم وقتك جيدا لتفادي التقصير، لا تبخل على عائلتك بالعطف والنصائح، فترة مناسبة للارتباط لمن وضعه يسمح، تشعر بالانزعاج حول مسألة شخصية او بعض النفور من محيطك العائلي وخاصة معروف عنك طولة البال ةلتي تزعج الاخرين اليوم، عنوان نهارك ضغط عائلي وشخصي وتعيش بعض الالتباس والغموض

الجوزاء: تنشط بالسفر والاتصالات، تفاوض بثقة وجرأة، تدافع عن مواقفك وقضيتك، تجنب الكلام اللاذع، قد لا ترتاح بسبب كثافة الاعمال، لا تعرض نفك للارهاق، يوجد اضطرابات لكن رفه عن نفسك ولطف الاجواء وعبر عن نفسك، تسمع خبر جيد واتصال مهم يريحك، تتقابل مع اخوة

السرطان: تتمتع بقدر عالية من المهارة في عمليات البيع والشراء،احتمال انفرج على صعيد مالي ومعنوي، تنهمك اليوم بضبط اوضاعك المالية وتخوض تجربة مهمة تمتحن موقعك، لا تجازف باموالك واستقرارك، لا تبالغ بمصروفك واحذر المنافقين ورتب وضعك المالي، دراسة لامورك المالية، للبعض قرارات وامور مالية من هدايا او استرداد دين

الأسد: القمر ببرجك يساعدك على المرونة والطاقة قادر على مواجهة مشاغلك وإنجاز الكثير منها، تكثر مشاريعك تختلط الواجبات، موضوعي بتنظيم امورك تحدد اهدافك واولوياتك، باستكاعتك استعادة الموقع وإنجاز الكثير، تنهي مسائل عالقة تظهر مواهبك وتتقرب من الحبيب

العذراء: ينال منك التعب، ضع سلم الاولويات لعمل ضروري وعاجل وانتبه لغذائك وراحتك، القمر يؤدي إلى تأخير بسير أمورك لانه موجود بالاسد لذلك استرح بعيدا عن الاضواء ولا تختلق اعذار للهرب من المسؤوليات، انتبه من مشكلة طارئة او فوضى او التباس او تأخير، عجلة امورك لا تتحرك بشكل إيجابي، كن هادئ، يحمل لك نهارك بعض النقاشات والحوارات

الميزان: نهار يحمل فرصة ذهبية، تتسارع أحداثك، نهار للقاءات والاتصالات مفاوضات تسويات، لقاء مع أشخاص لم ترهم منذ فترة، الحظ لجانبك المعطيات إيجابية تخدم مصالحك من خلال رسالة او اتصال او تلبي دعوة مهنية، تتوافر فرصة لك وتلفت نظر وتتلقى عرض، احاديث مهم تدور حول اوضاعك، طمأنية وتعمل ضمن فريق، تغيير حاصل ضمن الاجواء من خلال دعوة او لقاء

العقرب: تحافظ على سمعتك وانجازاتك بمجال عملك وتقدم مالديك لعلك تحقق انجازا وتقدما مفاجئا، لا تهدر سمعتك، قلق بشأن لقاء او وضع شخص من افراد اسرتك، كن جاهزا وانتبه لمواعيدك

القوس: تتقدم لامتحان او مقابلة تستفيد ويكون يومك حافلا بالنشاطات وتتلقى خبر من مسافات بعيدة او من جهة غريبة، تسهل امورك وتهتم بثقافة مختلفة، الامر يشجعك لنادي او جمعية او تحكي بمعتقدات، تحل خلاف او نزاع، لا تنام على ضيم، ثبت اي شيء يتعلق بحضورك

الجدي: تعرف فترة إيجابية، تشعر ببعض التغيير بوضعك شرط التحلي بالليونة، تفاوض ومعالجة امور مالية واستشفائية، حاول استشارة اهل الاختصاص لانك ستدخل تغيير على امورك المالية المشتركة، لا تسمح لاحد بالتشكيك بقدراتك، لا تكن جارح في الكلام، فاوض بهدوء وديبلوماسية، حريص على حقوقك، تتحسن الاجواء وتحصل على فرصة لتبرير أخطاءك، انتبه لصحتك وصحة احد مقرب، تشغلك الذكريات لا تعد للماضي

الدلو: تتخبط يمينا وشمالا محتار وغاضب، عليك ان تحمي استقرارك على صعيد الشراكة من الخطر، ناقش بهدوء وابتعد عن جو النزاع قد تندم فيما بعد، هم ومسؤولية حاول الاضاءة على الايجابيات، اعتمد اسلوب أيجابي، لا تتسرع باتخاذ القرارات

الحوت: واصل ما بدات من عمل سابق، انتبه لصحتك لا تسمح للواجبات بالتراكم عليك، عندك عمل كثير وتنقل من مكان لمكان، تجنب إثارة العداوات واهمال وضعك الصحي في تراجع، دقق بالتفاصيل وانه المهم من عملك، تنقل من مكان لمكان، كن عند حسن ظن الاخرين، عندك مؤامرات انتبه منها