الإرهابي علوش يرفض خروج المدنيين من الغوطة الشرقية

جهينة نيوز:

أعلن الإرهابي محمد علوش القيادي في تنظيم “جيش الإسلام” أنه يرفض اخراج المدنيين من الغوطة الشرقية وفقا للهدنة الإنسانية التي أعلنت عنها موسكو ظهر اليوم.

وقال علوش "بأنه لايرفض الهدنة الإنسانية في الغوطة الشرقية، والتي أعلنت عنها موسكو، لكنه يرفض في نفس الوقت اخراج المدنيين من الغوطة"، مضيفا أنه “لا يمكن ولا يقبل.. هذا الاتفاق غير موجود وليس في نص القرار (الدولي) شيء اسمه خروج المدنيين.. أهل البلد لن يخرجوا منها، خروج لجرحى وحالات إنسانية 700-1500، هؤلاء جرحى بحاجة إلى معالجة، هؤلاء يخرجون”، وفقا لإدعائه.

وطالب الارهابي علوش باجراء مفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة لتأمين خروج مسلحي“هيئة تحرير الشام” من الغوطة الشرقية، زاعما عدم وجود أحد منهم في القطاعات التي يسيطر عليها “جيش الإسلام”.