موسكو توضح تعليق استئناف الرحلات الجوية الى القاهرة

جهينة نيوز:

أعلن وزير النقل الروسي ماكسيم سوكولوف اليوم الاثنين، أن سبب تأخر إقلاع الرحلات الجوية بين روسيا ومصر، هو عدم توقيع اتفاق بين شركتي "آيروفلوت" و"مصر للطيران" في شأن الخدمات الأرضية.

وخلال تصريح صحافي، أكد الوزير الروسي للصحافيين أن عدم إتمام العمل على توقيع الاتفاقات المناسبة في مجال الخدمات الأرضية بين البلدَيْن، يبقى سبباً وحيداً للتأخير.

وقال سوكولوف: "بمجرد أن يتم ذلك، ستمنح هيئة الطيران الروسية التصريح التقني (لبدء الرحلات)"، مضيفاً أنه "لا توجد أي قيود قانونية تمنع استئناف الاتصال الجوي بين البلدَيْن".

وكان من المتوقع أن تستأنف الرحلات المباشرة بين موسكو والقاهرة، والتي تم وقفها في تشرين الثاني 2015 بسبب تفجير إرهابي أسفر عن تحطم طائرة ركاب روسية فوق سيناء، اعتباراً من النصف الثاني من شباط الحالي.