قاعدة حميميم تعلق على ظهور التاو الامريكي في الغوطة الشرقية

الإثنين, 26 شباط 2018 الساعة 20:23 | سياسة, عالمي

قاعدة حميميم تعلق على ظهور التاو الامريكي في الغوطة الشرقية

جهينة نيوز

أكدت قاعدة حميميم الروسية العاملة في سورية أن القوات الامريكية تسعى لأفشال جهود الحكومة السورية في مكافحة الارهابي من خلال دعمها العناصر الارهابية.

و قال اليكساندر ايفانوف المتحدث بإسم قاعدة حميميم " ظهور سلاح التاو الأمريكي المضاد للدروع بشكل مفاجأ في منطقة الغوطة الشرقية لدى تنظيمات متطرفة يؤكد تورط واشنطن بدعم تلك التنظيمات وسعيها إلى إفشال مهام القوات الحكومية السورية في القضاء على الإرهاب، كما أنه يثير العديد من التساؤلات حول كيفية وصول تلك الأسلحة إلى هناك ومن هو المسؤول عن ذلك.:

و يذكر أن الجماعات التكفيرية الارهابية في الغوطة الشرقية بثت لقطات فيديو يظهر في إستعمال الاسلحة الامريكية و من بينها التاو الأمريكي المضاد للدروع.


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