الجبير يتصل بـ لافروف لبحث قرارات بمجلس الامن بخصوص اليمن

جهينة نيوز

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي عادل الجبير اليوم العمل على صياغة مشروع قرار جديد بخصوص اليمن في مجلس الأمن الدولي.

وأوضحت الخارجية الروسية في بيان لها أن المكالمة عقدت بمبادرة من الطرف السعودي، حيث تبادل الوزيران مواقفهما بخصوص المسائل الأكثر إلحاحا في الأجندة الثنائية والإقليمية، وخاصة في ظل إعداد مشروع القرار الجديد.

وجاء ذلك قبل ساعات من التصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروعي قرار بخصوص اليمن، أحدهما بريطاني ويهدف إلى اتخاذ خطوات ضد إيران متهما إياها بمخالفة حظر تصدير الأسلحة إلى اليمن، والثاني روسي ويهدف إلى منع ذلك.