الجبير يتصل بـ لافروف لبحث قرارات بمجلس الامن بخصوص اليمن

الإثنين, 26 شباط 2018 الساعة 19:36 | سياسة, عربي

الجبير يتصل بـ لافروف لبحث قرارات بمجلس الامن بخصوص اليمن

جهينة نيوز

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي عادل الجبير اليوم العمل على صياغة مشروع قرار جديد بخصوص اليمن في مجلس الأمن الدولي.

وأوضحت الخارجية الروسية في بيان لها أن المكالمة عقدت بمبادرة من الطرف السعودي، حيث تبادل الوزيران مواقفهما بخصوص المسائل الأكثر إلحاحا في الأجندة الثنائية والإقليمية، وخاصة في ظل إعداد مشروع القرار الجديد.

وجاء ذلك قبل ساعات من التصويت في مجلس الأمن الدولي على مشروعي قرار بخصوص اليمن، أحدهما بريطاني ويهدف إلى اتخاذ خطوات ضد إيران متهما إياها بمخالفة حظر تصدير الأسلحة إلى اليمن، والثاني روسي ويهدف إلى منع ذلك.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا