الجيش تعادل والزوراء سلباً في كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم .... والمنتخب السوري بانتظار مدربه

جهينة نيوز:

جهينة نيوز – غسان شمة:

للمباراة الثانية على التوالي لم ينجح الزعيم الجيشاوي السوري في تسجيل هدف ضمن منافسات كأس الاتحاد الآسيوي حين انتهت المواجهة مع الزوراء العراقي إلى التعادل السلبي في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم ضمن الجولة الثانية.. وقد قدم الفريقان مباراة متواضعة في شوطها الأول مع تحسن واضح في الثاني لكن مازال أداء الجيش بعيداً عن طموحات عشاق كرته، وهذه النقطة الثانية للجيش بعد تعادله السلبي بالأولى أيضاً... وفي التفاصيل:

شوط متواضع

شوط أول دون المتوسط على المستوى الفني والفرص ومرد ذلك حرص الفريقين، وخاصة فريق الجيش، على عدم التعرض لهدف، لذلك بدت المحاولات حاضرة ومتعددة لكن أغلبها كان يذهب دون خطورة، مع عمل تكتيكي مميز لفريق الجيش عبر الانتشار السليم والناجح في منطقة الوسط والمنطقة الدفاعية، وأتيحت له فرصة حقيقية واحدة خطيرة حين انتهت رأسية العويد بين يدي حارس الزوراء، مقابل ثلاث فرص حقيقة للفريق العراقي الذي حاول عبر الوسط والأطراف لكن صلابة الدفاع وتقارب خطوط الجيش ضمنت الوصول بالشوط إلى بر الأمان.

الثاني أفضل قليلاً

تحسن الأداء قليلاً في الشوط الثاني وبدا الزوراء أكثر نشاطاً فامتد مهاجماً ووصل لمرمى الجيش لكنه فشل في ترجمة هذه المحاولات أمام حسن تغطية لاعبي الجيش في المنطقة الدفاعية وانتشارهم المكثف في الوسط مع نشاط أوضح وسرعة في المرتدات وتمكنوا من تهديد مرمى العراقي أكثر من مرة لكن التسرع وعدم التركيز كان واضحين على لاعبي الفريقين فمر الوقت ثقيلاً أمام محاولات بطيئة وتفتقد للروح بسبب الحرص الزائد على الخروج بنتيجة إيجابية، ولو بذل الجيش مجهوداً أكبر أو كان يلعب برؤية مختلفة، ولو حضرت القراءة السريعة من قبل الجهاز الفني لفريق الجيش أيضاً كان من الممكن أن يحقق ما يريد على حساب الزوراء العراقي الذي لم يكن أفضل حالاً من فريقنا، وكان من السهل اختراق خطوطه في النصف الثاني من الشوط لكن دون جدوى.. ولا بد من الإشارة إلى أن الفريقين هما الأفضل في المجموعة الثانية التي تضم المنامة البحريني الذي تعادل الجيش معه سلباً في الجولة الأولى، والعهد اللبناني الذي تعادل مع الزوراء بهدف لكل منهما.

الوحدة وظفار العماني

غداً يلتقي الوحدة مع ضيفه ظفار العماني على ملعب صيدا البلدي في لبنان ضمن منافسات المجموعة الثالثة...

وكان الوحدة تعادل مع مضيفه الفيصلي الأردني بهدفين لكل منهما في الجولة الأولى، وفاز الأنصار على ظفار بهدفين دون رد.

بانتظار المدرب

من جهة ثانية وحتى اليوم تشير الأخبار إلى أن المدرب الألماني شتانغه مازال على خط المهمة التي توافق عليها مع اتحاد الكرة السوري لكرة القدم لقيادة المنتخب الأول في المرحلة القادمة وحتى البطولة الآسيوية مطلع العام القادم.

ظهر اليوم أكد لجهينة نائب رئيس اتحاد الكرة فادي الدباس أن المدرب سيصل دمشق أوائل الشهر القادم، وأن كل شيء بات جاهزاً لإنهاء الأمر بالصورة الإيجابية التي ينتظرها عشاق الكرة والمنتخب .. !!

وبدورنا نؤكد على أهمية هذا التعاقد في هذه المرحلة وليس أمامنا سوى الانتظار لنتابع مرحلة جديدة من العمل مع منتخب يضم نخبة كروية استثنائية..