المحكمة الأميركية العليا توجه صفعة لترامب

جهينة نيوز:

وجهت المحكمة الأميركية العليا صفعة للرئيس دونالد ترامب، بمطالبتها إدارته بتوفير الحماية، التي سعى الى رفعها، لمئات الألوف من المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني وهم أطفال.

ورفضت المحكمة النظر في طعن الإدارة على إنذار قانوني أصدره قاض فدرالي يوم التاسع من كانون الثاني، يوقف تحرك ترامب لإنهاء برنامج يُفيد المهاجرين الذين يُعرفون باسم "الحالمين"، والذي بدأ تنفيذه عام 2012 في عهد سلفه الديموقراطي باراك أوباما.

ويقضي الإجراء الذي اتخذه ترامب، ببدء الوقف التدريجي للبرنامج في آذار.