بعد 22 عاما.. نوكيا تفاجئ سوق الهواتف..!؟

جهينة نيوز:

على غرار مفاجأتها في العام الماضي، حينما أعادت شركة "إتش إم دي" الفنلندية طرح هاتف نوكيا الشهير "3310" من جديد، أعلنت الشركة خلال المؤتمر العالمي للأجهزة المحمولة، عن عودة نسخة جديدة من هاتف "نوكيا 8110" الشهير.

وكشفت الشركة الفنلندية، الأحد، عن الهاتف، الذي كان يعرف شعبيا بـ" هاتف الموزة"، وذلك على هامش المؤتمر العالمي للأجهزة المحمولة (MWC 2018)، الذي يعقد في برشلونة بإسبانيا في الفترة بين 26 فبراير الجاري إلى 1 مارس المقبل.

ولا يزال هاتف "نوكيا 8110" الجديد يحتفظ بمزاياه القديمة كهاتف تقليدي، ولكن تم تزويده بتكنولوجيا الجيل الرابع (G4)، حتى يمكن استخدامه لنشر الإنترنت للهواتف الذكية الأخرى.

وعرف الهاتف، عند طرحه لأول مرة عام 1996، بـ"هاتف الموزة"، بسبب شكله المائل، ولقي شهرة واسعة بعد استخدامه في فيلم "ماتريكس"، عام 1999، كما لاقى رواجا استثنائيا.

وسبق للشركة الفنلندية، أن أعادت طرح الهاتف "نوكيا 3310"، الذي عرف بصلابته الكبيرة ومقاومة بطاريته، وتراهن "إتش إم دي" على حنين عدد من المستخدمين إلى الأجهزة القديمة.

ويرتقب أن يعمل الهاتف "نوكيا 8110"، بنظام يسمى "كاي أو إس"، وتتعاون الشركة مع كل من غوغل وفيسبوك، لأجل تعزيز الجهاز بالتطبيقات.

وينتظر أن يكون الهاتف متاحا في الأسواق، بدءًا من شهر مايو المقبل، وسيكون سعره مناسبا، إذ لن يتعدى 97 دولارا.