ألمانيا تقترب من تشكيل ائتلاف حكومي

جهينة نيوز:

أقر الحزب المحافظ بزعامة انغيلا ميركل الاثنين، بغالبية ساحقة، اتفاق تشكيل ائتلاف حكومي مع الحزب الاشتراكي الديموقراطي، ما يُشكل دعماً للمستشارة الالمانية، بعد حركة تمرد غير مسبوقة و 5 أشهر من البلبلة السياسية.

الا ان ميركل مهدت الطريق قبل طرح اتفاق الائتلاف على ممثلي حزب الاتحاد المسيحي الديموقراطي، من خلال تعهدها القيام بتغييرات. وبعد اسابيع من الانتقادات الداخلية، اقرت ميركل ضمناً بان مؤتمر الاثنين "ينبغي ان يبدأ بارساء أسس تجدد براغماتي".

لكن التحدي الكبير يظل الاستفتاء الداخلي لـ 464 الف ناشط في الحزب الاشتراكي الديموقراطي والتي ستُعلن نتائجه الاحد. وفي حال اظهر هذا الحزب انقساماً ورفض الائتلاف، فان المانيا المعاصرة ستشهد ازمة حكومية غير مسبوقة.

المصدر: ا ف ب