موسكو تعلن تفاصيل هدنة يومية في الغوطة الشرقية اعتبارا من الغد

جهينة نيوز:

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن هدنة إنسانية في غوطة دمشق الشرقية سيتم إعلانها يوميا اعتبارا من يوم الثلاثاء من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا، وفتح ممر إنساني إلى مخيم الركبان في التنف السورية.

كما قال شويغو في اجتماع بوزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، إن روسيا تقترح تشكيل لجنة بإشراف الأمم المتحدة لتقييم الوضع الإنساني في مدينة الرقة السورية، حيث الوضع الإنساني والصحي متأزم ولم يبدأ بعد تقديم مساعدات إنسانية في بعض مناطق المدينة بسبب وجود كميات كبيرة من القذائف غير المنفجرة.

وتابع شويغو "يُقترح فتح ممرات إنسانية مماثلة، وتنظيم هدن إنسانية في منطقة التنف والركبان أيضا، لكي يتمكن المدنيون من العودة إلى ديارهم دون عائق، والعودة إلى الحياة السلمية".

وأضاف شويغو "تم اتخاذ قرار بمجلس الأمن الدولي رقم 2401، تفرض اعتبارا من 27 شباط، أي من يوم الغد، من الساعة 9:00 وحتى 14:00 هدنة إنسانية يومية. وسيفتح ممر إنساني لخروج المدنيين تم تحديد الإحداثيات وسيتم الإبلاغ بها في أقرب وقت".

وكان مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، حسام الدين آلا، قد أعلن في وقت سابق، أن دمشق تواصل المواجهة مع التنظيمين الإرهابيين الدوليين "داعش" و"جبهة النصرة" الموجودين على الأراضي السورية، بما في ذلك وفي الغوطة الشرقية، حيث تندرج هذه العملية في نص قرار الأمم المتحدة رقم 2401.

هذا وتبنى مجلس الأمن الدولي، مساء السبت الماضي، القرار 2401 الذي يطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية لمدة ثلاثين يوما في جميع أنحاء سوريا، بما فيها الغوطة الشرقية، لتمكين الجهات المعنية والمنظمات الدولية من تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين في جميع المناطق، ومن ضمنها مخيم الركبان قرب الحدود الأردنية، وكذلك الخدمات والإجلاءات الطبية للمرضى والجرحى.

وفي الوقت نفسه، لن ينطبق نظام وقف إطلاق النار على العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش، وجبهة النصرة، والقاعدة، وغيرهم من الأفراد والمنظمات المرتبطة بهذه الهياكل الإرهابية.