إخماد حريق نشب في وحدة انتاج نفطية ايرانية

الإثنين, 26 شباط 2018 الساعة 15:05 | مجتمع, حوادث

إخماد حريق نشب في وحدة انتاج نفطية ايرانية

جهينة نيوز

أعلن المدير التنفيذي للشركة الوطنية لمناطق النفط الجنوبية، عن اخماد كامل للحريق الذي نشب في وحدة الانتاج النفطية" بارسي –دره ني" في جنوب غربي ايران.

وقال بيجن عالي بور، بجهود فرق السلامة والعمليات، تم اخماد كامل للحريق بوحدة الانتاج في منطقة "آغاجاري".

وأشار الى أن الفرق ستتواجد في المنطقة حتى التأكد من سلامة المنطقة وتنظيفها، وأن وتيرة اصلاح المعدات المتضررة ستتسارع بعد اجراءات السلامة.

يذكر أن الحريق شب في وحدة انتاج "بارسي- درة ني" في الساعة العاشرة صباحا في التوقيت المحلي ولم تحدد الاسباب بعد.

يشار الى أن وحدة انتاج "بارسي –دره ني" تقع في نطاق عمليات شركة آغاجاري للنفط والغاز، في قرية ابولفارس في مدينة رامهرمز التابعة لمحافظة خوزستان.

قناة العالم


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