"التحالف" يكشف ما يعرفه عن مصير "البغدادي"!؟

جهينة نيوز

أعلن المتحدث باسم "التحالف الدولي" الذي تقوده الولايات المتحدة، الكولونيل ريان ديلون، أنه لا يوجد لدى التحالف أي تأكيد بنسبة 100% بأن زعيم "الدولة الإسلامية" أبو بكر البغدادي قد قتل.

وقال الكولونيل ديلون خلال مؤتمر صحفي بالهاتف: "لا يوجد لدى التحالف دليل واضح على أنه ميت بنسبة 100%، لذلك نفترض أنه على قيد الحياة، في غياب الدليل، ولهذا سنواصل البحث عنه".

ووفقا له، فإن التحالف سيواصل البحث ليس فقط عن زعيم "الدولة الإسلامية"، ولكن أيضا عن ممثلين آخرين رفيعي المستوى من هذه الجماعة الإرهابية.

وتضاربت الفرضيات بشأن مصير البغدادي، فبينما أكدت روسيا أنه أصيب إصابة خطرة ربما كانت قاتلة في غارة شنّتها مقاتلاتها على قاعدة لـ"الدولة الإسلامية" قرب الرقة في مايو الماضي، قالت الاستخبارات العراقية نقلا عن مصادرها داخل هذه الجماعة الإرهابية، أن البغدادي يعاني من سكرات الموت في منطقة حدودية بين سوريا والعراق نتيجة إصابته بجروح خطيرة، إلا أن الولايات المتحدة التي تدعي أنها تكافح تنظيم "داعش" الإرهابي، لا تعلن عن استهدافها البغدادي الذي يتزعم هذا التنظيم، بل تدعم دائما كل الفرضيات التي تتحدث عن أنه حي يرزق!.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية مرارا، أن الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة والتحالف الدولي الذي تقوده في سوريا تجرى بدون موافقة وتنسيق مع دمشق الرسمية، وخارج قرار مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

المصدر: نوفوستي