"التحالف" يكشف ما يعرفه عن مصير "البغدادي"!؟

الإثنين, 26 شباط 2018 الساعة 14:48 | سياسة, عالمي

جهينة نيوز

أعلن المتحدث باسم "التحالف الدولي" الذي تقوده الولايات المتحدة، الكولونيل ريان ديلون، أنه لا يوجد لدى التحالف أي تأكيد بنسبة 100% بأن زعيم "الدولة الإسلامية" أبو بكر البغدادي قد قتل.

وقال الكولونيل ديلون خلال مؤتمر صحفي بالهاتف: "لا يوجد لدى التحالف دليل واضح على أنه ميت بنسبة 100%، لذلك نفترض أنه على قيد الحياة، في غياب الدليل، ولهذا سنواصل البحث عنه".

ووفقا له، فإن التحالف سيواصل البحث ليس فقط عن زعيم "الدولة الإسلامية"، ولكن أيضا عن ممثلين آخرين رفيعي المستوى من هذه الجماعة الإرهابية.

وتضاربت الفرضيات بشأن مصير البغدادي، فبينما أكدت روسيا أنه أصيب إصابة خطرة ربما كانت قاتلة في غارة شنّتها مقاتلاتها على قاعدة لـ"الدولة الإسلامية" قرب الرقة في مايو الماضي، قالت الاستخبارات العراقية نقلا عن مصادرها داخل هذه الجماعة الإرهابية، أن البغدادي يعاني من سكرات الموت في منطقة حدودية بين سوريا والعراق نتيجة إصابته بجروح خطيرة، إلا أن الولايات المتحدة التي تدعي أنها تكافح تنظيم "داعش" الإرهابي، لا تعلن عن استهدافها البغدادي الذي يتزعم هذا التنظيم، بل تدعم دائما كل الفرضيات التي تتحدث عن أنه حي يرزق!.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية مرارا، أن الإجراءات التي تتخذها الولايات المتحدة والتحالف الدولي الذي تقوده في سوريا تجرى بدون موافقة وتنسيق مع دمشق الرسمية، وخارج قرار مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

المصدر: نوفوستي


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  1. 1 عدنان احسان- امريكا
    26/2/2018
    17:24
    هذا هو المشروع الجديد للامريكان في المنطقه
    البغدادي اصيب بجراح بالغاره الروسيه علي الرقه ، ونقل الي المستشفى في معسكر التنف وتعافى من جراحه ، وعندما يقول الامريكان انهم غير متاكدين عن وضعه ، هذا يعني انه غير متاكدين من اعاده دور الدواعش في المنطقه ، بل يمكن ان يتم اعادة الدور اقلب الدين حكمتيار وان يختوعوا تنظيم وتحالف اسلامي ارهابي جديد يستطيع الحزب الاسلامي في افغنستان بقياده حكمتيار باعاده دوره ايام العز مع دول الخليج ليكون بديل لطالبان الذين سيقفون هذه المره مع الروس بتوجيهات من المخابرات الباكستانيه الخاد التي انتقلت لحلف الحزام الحريري يعني انتقلت المواجهه اليوم لطريق الحرير ، بدلا من انابيب الغاز بعد ان فشلت امريكا بمشروع يابلوكا وخرجت بخفي حنيين من الشرق الاوسط وانتقلت للمعركه مع طريق الحرير الصيني

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