صدور مفاضلة ملء الشواغر للطلاب الراغبين في الانتساب للدراسات العليا بجامعة حماة

جهينة نيوز

أعلنت جامعة حماة فتح باب التقدم إلى مفاضلة ملء الشواغر المتوافرة من الطلاب الراغبين بالانتساب إلى درجة الماجستير ودبلوم التأهيل والتخصص في كليات الطب البيطري والاقتصاد والآداب.

وأوضح الدكتور زياد سلطان رئيس جامعة حماة أن الشواغر المتوافرة في درجة الماجستير تبلغ 17 مقعداً مقابل ثمانية شواغر لدبلوم التأهيل والتخصص جميعها في كلية الطب البيطري مبيناً أنه يمكن للطلاب الراغبين بالتقدم إلى المفاضلة المذكورة معرفة الشروط والوثائق المطلوبة من خلال لوحة الإعلانات في الإدارة المركزية أو من خلال موقع الجامعة الالكتروني.

ويتم تقديم طلبات الطلاب الراغبين بالانتساب إلى المفاضلة إلى مراكز التسجيل في مديرية الدراسات العليا بالجامعة اعتباراً من اليوم الاثنين ولغاية الخامس من شهر آذار المقبل.