"ضعف الأجر" وراء إعتذار فنانات عن العمل مع " الزعيم"

جهينة نيوز:

رفض المخرج رامي عادل إمام الذي يخوض أولى تجاربه الإنتاجية من خلال مسلسل "عوالم خفية" الموافقة على طلبات العديد من الفنانات للمشاركة في العمل وفق المبدأ "أن الكثيرات يتمنين العمل مع "الزعيم .

واستقر الفنان عادل إمام و نجله ، أخيراً، على الفنانة رانيا فريد شوقي، لتشارك " الزعيم " البطولة في مسلسل "عوالم خفية"، الأولى لها على مدار عمرها الفني حيث ساهم اعتذار عدد من الفنانات عن عدم مشاركتهم " لضعف الاجر " في إتاحة الفرصة لها، خصوصاً أنها كانت تتمنى منذ سنوات أن يجمعها عمل به .

أولى الفنانات المعتذرات كانت ليلى علوي والتي سبق أن عملت معه منذ حوالي ثلاثين عاماً في فيلم "زوج تحت الطب"، والذي تم إنتاجه عام 1985. إذ طالبت بأجر يزيد الضعف عن المبلغ المحدد لها. ولم تنجح أي مفاوضات، ما دفعها للاعتذار.

السبب نفسه كان وراء اعتذار الفنانة أنوشكا عن المشاركة في العمل، والذي كان في حال إتمامه سيكون الثاني الذي يجمعها بعادل بعدما شاركت معه في مسلسل "فرقة ناجي عطالله"، الذي عرض في شهر رمضان في عام 2012.

وأطاح إصرار الفنانة داليا البحيري أيضاً على عدم تخفيض أجرها بتواجدها في العمل الذي كان سيجمعها بالنجم المصري لثاني مرة بعدما سبق وشاركته في فيلم "السفارة في العمارة"، الذي تم تقديمه منذ 12 عاماً.

وعلى الرغم من أن عادل إمام كان سبباً رئيسياً في شهرة الفنانة إلهام شاهين من خلال فيلم "الهلفوت"، إلا أنها رفضت التعاون معه في مسلسله الجديد بسبب الأجر أيضاً.

مسلسل "عوالم خفية" المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل ، عن قصة من تأليف كل من أمين جمال، ومحمود حمدان، ومحمد محرز، وإخراج وإنتاج رامي إمام. ويشارك في بطولته فتحي عبد الوهاب، ومي سليم، وبشرى، وهبة مجدي، وصلاح عبد الله، وأحمد وفيق، ورانيا فريد شوقي، ونور قدري، وأسامة عباس، وأحمد عبد الله محمود. وكذلك يشارك فيه عدد من النجوم كضيوف شرف