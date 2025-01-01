9400 مسافر و 1500 سيارة عبروا من معبر جوسيه الحدودي مع لبنان في شهر

جهينة نيوز

كشف مدير مركز جوسيه الحدودي دباح مشعل لـ «الوطن» أن عدد المسافرين الذين عبروا الحدود عبر معبر جوسيه الحدودي خلال شهر كانون الثاني بلغ 9393 مسافرا بينما وصل عدد السيارات التي عبرت عبر المنفذ دخولاً وخروجاً إلى 1538 سيارة في الشهر نفسه، منوها باقتصار الحركة المرورية عبر المنفذ حالياً على المسافرين وحافلات نقل الركاب السياحية والعامة فقط.

وأشار مشعل إلى عدم وجود نقل ترانزيت أو بضائع من الجانبين السوري واللبناني لعدم وجود عقود استيراد وتصدير عبر هذا المحور، على الرغم من أن المركز بات حالياً جاهزا لاستقبال مختلف أنواع البضائع والترانزيت بعد تجهيزه الكترونيا بكل ما يلزم لذلك وربطه مع جميع المنافذ البرية عن طريق الإدارة المركزية بالجمارك، موضحاً بأن المركز مصنف حالياً من الدرجة الأولى وفق تصنيفات المراكز الحدودية في إدارة الجمارك العامة بعد أن كان يصنف في السابق على أنه من الدرجة الثانية ومخصص فقط لعبور ونقل المنتجات الزراعية من الأراضي اللبنانية وإليها.

ولفت مشعل إلى تجهيز المركز بالطاقة الكهربائية الشمسية البديلة لضمان استمرار العمل فيه من دون توقف على مدار الـ 24 ساعة باعتبار أن التجهيزات الفنية اللازمة لعمل الجهات العاملة بالمركز تحتاج إلى طاقة كهربائية دائمة، لافتاً إلى أن كافة الجهات العامة بالمركز قامت بتزويد مراكزها ومكاتبها بكل الأجهزة الحاسوبية والإلكترونية المتطورة وباتت حركة دخول وخروج السيارات السياحية والشاحنة تنظم وفق برنامج حاسوبي بدقة لدى أمانة جمارك جوسيه، لافتاً إلى الأهمية الاقتصادية والحيوية الكبيرة للمركز نظرا للموقع الإستراتيجي وقربه من المدينة الصناعية في حسياء ومن المحافظات الجنوبية والشرقية في لبنان إضافة الى عن اعتباره نافذة مهمة باتجاه الحدود العراقية.

وأكد مدير المركز ضرورة التنسيق والتعاون مع إدارة المنفذ الحدودي اللبناني المقابل بما يخدم عمل المركزين الحدوديين السوري واللبناني وتطوير أدائهما بشكل أفضل.

يشار إلى أن المركز عاد للعمل في أواخر العام الماضي بعد الانتهاء من جميع أعمال التأهيل والترميم للبنى التحتية والساحات العامة كاملة من لجنة إعادة الإعمار في محافظة حمص بكلفة مالية بلغت 39 مليوناً و164 ألف ليرة سورية.