شرطة بريطانيا: لا دليل على علاقة انفجار ليستر بالإرهاب!

الإثنين, 26 شباط 2018 الساعة 09:48 | سياسة, عالمي

شرطة بريطانيا: لا دليل على علاقة انفجار ليستر بالإرهاب!

جهينة نيوز

قالت الشرطة البريطانية، أمس الأحد إنها لم تجد مؤشرا إلى الآن على أن انفجارا دمر متجرا ومنزلا في مدينة ليستر بوسط بريطانيا مرتبط بالإرهاب.

وأضافت الشرطة في تغريدة على تويتر: سيخضع الحادث لتحقيق مشترك مع هيئة الإسعاف، في هذه المرحلة لا يوجد مؤشر على إنه مرتبط بالإرهاب.

وكان انفجار ضخم ضرب محلا تجاريا وشقة بمنطقة "ليستر" بوسط إنكلترا، مساء الأحد، حسبما أعلنت الشرطة البريطانية.

وأفادت شرطة ليستر، في تغريدة على تويتر، بأن "حادثا كبيرا وقع بطريق هينكلي"، مضيفة أن "كافة فرق الطوارئ تتعامل مع الحادث حاليا"، فيما أفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن "محلا تجاريا في ليستر دمر تماما في انفجار ضخم".

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن جهاز الإطفاء بالمنطقة أن فرق الإطفاء تم استدعاؤها "للتعامل مع انهيار مبنى"، ولم تتضح حتى الآن أسباب وقوع الحادث.


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