كوريا الجنوبية تأمل في محادثات بناءة بين أمريكا وجارتها الشمالية

جهينة نيوز

عبرت كوريا الجنوبية اليوم الاثنين عن أملها في محادثات ”بناءة“ بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة وذلك بعدما قال وفد كوري شمالي للرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن إن بيونغ يانغ منفتحة على إجراء محادثات مع واشنطن.

وقال بايك تاي-هيون المتحدث باسم وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية ”نأمل أن تبدأ محادثات بناءة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة من خلال فرصة مناسبة“.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يجتمع وفد كوريا الشمالية مع مسؤولين من حكومة كوريا الجنوبية قبل أن يغادر يوم الثلاثاء. ويقود الوفد كيم يونغ تشول رئيس المخابرات العسكرية السابق والمتهم بأنه كان وراء هجوم على سفينة حربية عام 2010.

وقال بايك إن أي لقاءات مع الوفد لم تتأكد بعد. ونفت كوريا الشمالية كل المزاعم المرتبطة بالهجوم على السفينة الحربية والذي أسفر عن مقتل 46 بحارا.

رويترز