36 شهيدا و 200 جريحا في الاعتداءات الصاروخية الأخيرة على دمشق وريفها

جهينة نيوز:

أكد مدير الهيئة العامة للطب الشرعي في سورية زاهر حجو، اليوم، أن عدد ضحايا القذائف الصاروخية التي اطلقتها الميلشيات المسلحة خلال الأيام الماضية في دمشق وريفها بلغت 36 شهيداً معظمهم من الشباب، وفقا لما اوردته الوطن.

واشار حجو إلى أن عدد الجرحى الذين تم إسعافهم بلغ نحو 200 جريح، موضحاً أن بعض الإصابات التي وردت إلى المشفى فيها تشوهات شديدة نتيجة استخدام المسلحين لأسلحة أكثر تدميراً وتفجيراً، منوها الى ان: “بعض المصابين تعرضوا لشلل وعجز إضافة إلى بتر أعضاء آخرين”، لافتاً إلى أنه لم يوجد أي مجهول وتم التعرف على الضحايا التي تم فحصها، موضحاً أنه لم يتم استخدام فحص “dna” على أي ضحية.

واوضح حجو أنه تم التعرف على الضحايا المشوهة عبر الوثائق الرسمية الخاصة التي بحوزتها، إضافة إلى مساعدة الأهالي.