الدفاع الروسية: مسلحون بالغوطة يخططون لهجوم بالمواد السامة هدفه اتهام دمشق باستخدام الكيميائي

جهينة نيوز:

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن مجموعات مسلحة غير شرعية متمركزة في غوطة دمشق الشرقية تخطط لهجوم استفزازي بالمواد السامة، هدفه اتهام دمشق باستخدام الأسلحة الكيميائية.

وأشار بيان صدر عن المركز الروسي للمصالحة الوطنية في سوريا ومقره قاعدة حميميم، اليوم الأحد، إلى تصاعد التوتر في الغوطة، حيث أنشأت خمسة فصائل مسلحة، هي "جيش الإسلام" و"جبهة النصرة"، و"أحرار الشام" و"فيلق الرحمن" و"فجر الأمة" قيادة عمليات موحدة.

وذكر البيان أيضا أن الخبراء المعنيين بمتابعة نظام وقف الأعمال العدائية في سوريا يرصدون انتهاكات متكررة للهدنة في أرياف حلب واللاذقية وإدلب.

المصدر RT