تأكيد روسي ألماني فرنسي على الهدنة في سوريا

الأحد, 25 شباط 2018 الساعة 18:24 | سياسة, عالمي

تأكيد روسي ألماني فرنسي على الهدنة في سوريا

جهينة نيوز:

قال الكرملين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بحث الأزمة السورية في اتصال هاتفي، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأحد.

وذكر الكرملين أن الزعماء الثلاثة أكدوا أهمية الجهود المشتركة لتطبيق هدنة دعت إليها الأمم المتحدة في سوريا.

وكانت روسيا دعت اليوم الأحد، الدول الداعمة للمجموعات المسلحة بممارسة نفوذها على هذه الفصائل لضمان الالتزام بالقرار الذي صادق عليه مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية، والذي يطالب بوقف إطلاق النار بجميع أنحاء البلاد مدة 30 يوماً.

المصدر رويترز


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  1. 1 عدنان احسان- امريكا
    25/2/2018
    20:51
    المقصوده بالهدنه .. الممرات الامنه .. لمن يريد مغادره الغوطه
    افضل اختراع اخترعته الدبلوماسيه السوريه ... هو ..مناطق خفض التوتر .. ووقف اطلاق النار .. باستثناء المناطق التي تسيطر عليها العصابات الارهابيه ، داعش والنصره ، واخواتها ...والله انكم دهاة العصر ...وحطيتو " تيمور لنك" وعصابته بالامم المتحده بالجيبــــه ..

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